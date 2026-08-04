MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Teklif üstüne teklif yağıyor! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekranlarda olan Kıvanç Tatlıtuğ'a şimdilerde teklif yağıyor. Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesiyle birlikte seyyah olacak.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor
Öznur Yaslı İkier

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Gümüş" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla milyonların hayranlığını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekranda yer almıştı.

Bir süredir teklifleri değerlendiren ünlü isim yeni proje hazırlığına başladı bile.
Mehmet Üstündağ, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamada, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığını açıkladı.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor 1

SEYYAH OLUYOR
Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre Tatlıtuğ, proje kapsamında farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri seyircisiyle buluşturacak.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor 2

Programla ilgili açıklamasında 'Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor' ifadelerini kullanan Üstündağ, gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğunu ve çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığını da belirtti.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçeği sonunda itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..."Gerçeği sonunda itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..."
Burcu Özberk NOW dizisinde! Setten ilk karelere yorum yağdıBurcu Özberk NOW dizisinde! Setten ilk karelere yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.