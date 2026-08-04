Teklif üstüne teklif yağıyor! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Gümüş" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla milyonların hayranlığını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekranda yer almıştı.

Bir süredir teklifleri değerlendiren ünlü isim yeni proje hazırlığına başladı bile.

Mehmet Üstündağ, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamada, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığını açıkladı.

SEYYAH OLUYOR

Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre Tatlıtuğ, proje kapsamında farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri seyircisiyle buluşturacak.

Programla ilgili açıklamasında 'Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor' ifadelerini kullanan Üstündağ, gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğunu ve çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığını da belirtti.