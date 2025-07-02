Sezonu Bodrum'da açtılar! Pelin Karahan ve kocasının 3 milyon liralık keyfi

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hayatımıza giren Pelin Karahan şimdilerde zamanının çoğunu eşi ve çocuklarıyla geçiriyor.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, çocukları Eyip Can ve Ali Demir ile Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, Cennet Koyu'nda kameralara takıldı.

Basın mensuplarına el sallayarak selam veren çift, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi.

FİYATLARA İSYAN ETMİŞTİ

Her yazı Bodrum'da geçiren Pelin Karahan bölgedeki fahiş fiyatlara isyan etmiş ve Bodrum’daki lahmacun fiyatları hakkında ise şunları söylemişti;

“Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Bakalım yazın ne olacak? Biz daha çok evde vakit geçiriyoruz. Öğle yemeğini evde yapıp kendi içeceğimizi de kendimiz yapıyoruz. Ev ekonomisi yapmak gerekiyor.”