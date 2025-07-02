MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sezonu Bodrum'da açtılar! Pelin Karahan ve kocasının 3 milyon liralık keyfi

Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan şimdilerde eşi ve çocuklarıyla tatilin tadını çıkarıyor. Bodrum'da tatil yapan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile Cennet Koyu'nda görüntülendi. Karahan, eşiyle 3 milyon lira değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi.

Sezonu Bodrum'da açtılar! Pelin Karahan ve kocasının 3 milyon liralık keyfi
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hayatımıza giren Pelin Karahan şimdilerde zamanının çoğunu eşi ve çocuklarıyla geçiriyor.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, çocukları Eyip Can ve Ali Demir ile Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Sezonu Bodrum da açtılar! Pelin Karahan ve kocasının 3 milyon liralık keyfi 1

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, Cennet Koyu'nda kameralara takıldı.

Sezonu Bodrum da açtılar! Pelin Karahan ve kocasının 3 milyon liralık keyfi 2

Basın mensuplarına el sallayarak selam veren çift, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi.

FİYATLARA İSYAN ETMİŞTİ

Her yazı Bodrum'da geçiren Pelin Karahan bölgedeki fahiş fiyatlara isyan etmiş ve Bodrum’daki lahmacun fiyatları hakkında ise şunları söylemişti;

Sezonu Bodrum da açtılar! Pelin Karahan ve kocasının 3 milyon liralık keyfi 3

“Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Bakalım yazın ne olacak? Biz daha çok evde vakit geçiriyoruz. Öğle yemeğini evde yapıp kendi içeceğimizi de kendimiz yapıyoruz. Ev ekonomisi yapmak gerekiyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyorKenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor
Hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladıHakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

Bodrum'da keyif! 3 milyonluk motosikletlerine bir bakan bir daha baktı

Bodrum'da keyif! 3 milyonluk motosikletlerine bir bakan bir daha baktı

Hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.