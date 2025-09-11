Show TV'nin yeni gözdesi 'Veliaht' başlıyor! İlk bölüm ön izlemesi yayınlandı

Show TV ekranlarında yeni bir soluk getirmeye hazırlanan 'Veliaht' dizisi, 11 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dizinin yayınlanan ön izlemesi, seyircilerin merakını daha da artırdı. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerini üstlendiği yapım, güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Yapımcılığını önemli isimlerin üstlendiği dizi, uzun süredir titizlikle hazırlanıyordu. 'Veliaht', sadece bir aşk hikayesi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda aile bağları, rekabet ve hayata tutunma gibi temaları da işleyecek. İlk bölümden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemeyi hedefleyen dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan fragmanlar ve fotoğraflar, dizinin ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.

Akın Akınözü'nün canlandırdığı karakterin araba tamirhanesinde geçirdiği zamanlar ve Serra Arıtürk'ün mutfaktaki halleri, karakterlerin derinliğine işaret ediyor. Dizi ekibi, okuma provalarında bir araya gelerek uyumlu bir çalışma ortamı yakaladı.

Bu durum, dizinin başarısına olumlu yönde katkı sağlayacak gibi görünüyor. Show TV, 'Veliaht' dizisiyle reytinglerde zirveye oynamayı hedefliyor. Dizi için özel olarak hazırlanan afişler ve tanıtım materyalleri, büyük beğeni topladı.