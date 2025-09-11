MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Show TV'nin yeni gözdesi 'Veliaht' başlıyor! İlk bölüm ön izlemesi yayınlandı

Show TV'nin yeni dizisi 'Veliaht', yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizinin ilk bölüm ön izlemesi yayınlandı. Dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Show TV'nin yeni gözdesi 'Veliaht' başlıyor! İlk bölüm ön izlemesi yayınlandı
Öznur Yaslı İkier

Show TV ekranlarında yeni bir soluk getirmeye hazırlanan 'Veliaht' dizisi, 11 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dizinin yayınlanan ön izlemesi, seyircilerin merakını daha da artırdı. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerini üstlendiği yapım, güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Yapımcılığını önemli isimlerin üstlendiği dizi, uzun süredir titizlikle hazırlanıyordu. 'Veliaht', sadece bir aşk hikayesi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda aile bağları, rekabet ve hayata tutunma gibi temaları da işleyecek. İlk bölümden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemeyi hedefleyen dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan fragmanlar ve fotoğraflar, dizinin ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.

Show TV nin yeni gözdesi Veliaht başlıyor! İlk bölüm ön izlemesi yayınlandı 1

Akın Akınözü'nün canlandırdığı karakterin araba tamirhanesinde geçirdiği zamanlar ve Serra Arıtürk'ün mutfaktaki halleri, karakterlerin derinliğine işaret ediyor. Dizi ekibi, okuma provalarında bir araya gelerek uyumlu bir çalışma ortamı yakaladı.

Show TV nin yeni gözdesi Veliaht başlıyor! İlk bölüm ön izlemesi yayınlandı 2

Bu durum, dizinin başarısına olumlu yönde katkı sağlayacak gibi görünüyor. Show TV, 'Veliaht' dizisiyle reytinglerde zirveye oynamayı hedefliyor. Dizi için özel olarak hazırlanan afişler ve tanıtım materyalleri, büyük beğeni topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel odasından beyaz iç çamaşırıyla poz verince gündem olduOtel odasından beyaz iç çamaşırıyla poz verince gündem oldu
Eşref Rüya fırtınası devam ediyor! 2. sezon tarihi belli olduEşref Rüya fırtınası devam ediyor! 2. sezon tarihi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayınladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”

Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayınladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.