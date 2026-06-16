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Show TV’nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk konusu ne, oyuncuları kimler?

Show TV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman başlayacak? İşte Show TV'nin yeni romantik komedi dizisine dair tüm detaylar...

Show TV’nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk konusu ne, oyuncuları kimler?

Show TV’nin merakla beklenen, MF Yapım imzal yeni dizisi Muhtemel Aşk yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Dikkat çeken sahneleriyle merakı artıran tanıtım, dizinin hikâyesine dair yeni ipuçları verirken izleyicileri ekran başına davet ediyor.

Show TV’nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk konusu ne, oyuncuları kimler? 1

MUHTEMEL AŞK KONUSU

Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan yeni tanıtımında, büyük bir borç nedeniyle zor günler geçiren Defne’nin hayatındaki kritik dönemeç dikkat çekiyor.

Bir hafta içinde borcunu ödemediği takdirde yıllardır emek verdiği avukatlık bürolarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Defne, son şansını ortak bir projeye bağlıyor. Ancak bunun için yolları yeniden kesişen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturması gerekiyor.

Show TV’nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk konusu ne, oyuncuları kimler? 2

Defne, ikiliyi ikna etmeye çalışırken aralarındaki geçmişten gelen sorunun sandığından çok daha derin olduğunu fark etmiyor. Tanıtımda, Defne’nin zamana karşı verdiği mücadele sürerken Kadir ve Tolga arasındaki gerilimin projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.

Show TV’nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk konusu ne, oyuncuları kimler? 3

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk'ın kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber yer alıyor.

“Muhtemel Aşk”, 18 Haziran Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de yayınlanacak.

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Show TV
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