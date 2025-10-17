MAGAZİN

Sibel Can babaanne oldu! Engin Can Ural kızına bakın hangi ismi verdi

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Babaanne olmak için gün sayan Sibel Can, torununa kavuştu.

Sibel Can babaanne oldu! Engin Can Ural kızına bakın hangi ismi verdi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı sunucu Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, 8 Ekim 2022'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Çift geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Doğum için gün sayan Merve Kaya ‘baby shower’ partisi bile düzenlemişti.

Sibel Can babaanne oldu! Engin Can Ural kızına bakın hangi ismi verdi 1

Engin Can Ural ile Merve Kaya Ural ilk bebeklerini Miami'de kucaklarına aldı. Babaannelik heyecanı yaşayan Sibel Can'ın torununa Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen 'Lina' adı verildiği öğrenildi.

Sibel Can babaanne oldu! Engin Can Ural kızına bakın hangi ismi verdi 2

Sibel Can
