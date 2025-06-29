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Sibel Can babaanne oluyor! Engincan Ural'ın kızı olacak

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural baba oluyor. Sibel Can'ın torununun kız olacağı ortaya çıktı.

Sibel Can babaanne oluyor! Engincan Ural'ın kızı olacak
Kubra Akalın

1988-1999 yılları arasında evli kalan sunucu Hakan Ural ve şarkıcı Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural ve Merve Kaya Bodrum’da evlenmişti.

Sibel Can oğlunun düğününde iki kıyafet giymişti. Can'ın ilk tercihi yeşil uzun bir elbise olurken, ikinci tercihi pembe mini bir kostümdü. Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etmişti.

Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edilmişti.

Çift, ilk bebeklerini bekliyor. Doğum için gün sayan Merve Kaya önceki gün ‘baby shower’ partisi düzenledi.

Partiye, Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı. Merve Kaya’nın hamilelik pozunu görenler, Sibel Can’a tebrik mesajları yağdırdı.

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Engincan Ural ve Merve Kaya’nın bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

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Sibel Can
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