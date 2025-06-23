Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Sinan Engin'in kızının düğününde ortaya çıktı! Dekolteli tarzı olay oldu

Sinan Engin’in kızı Elif Engin ve Ahmet emin Ahlatcı’nın düğünü Çorum'da yapıldı. Çorum’da gerçekleşen düğüne iş, sanat ve spor dünyasından tanınan ünlü isimler bir araya geldi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, kardeşi Elif Engin’in düğününe sevgilisi olan güzel oyuncu İlayda Alişan ile katıldı. Şarkıcı Edis ve Sibel Can gecede sahne aldı.

Düğünde dikkat çeken isimlerden biri de Sibel Can'ı kızı Melisa idi. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen dünyaya gelen kızı Melisa Ural düğünde ortaya çıktı.

Can’ın kameralardan uzak olan kızı Melisa Ural sosyal medyada gündem oldu. Gecede siyah bir elbise tercih eden Melisa Ural derin dekoltesiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaşınca beğeni topladı.

Sibel Can kızına kalp emojisiyle destek verirken sosyal medyada yorumlar da gecikmedi. Melisa Ural'a "Annesine ne kadar çok benziyor", "Çok güzel bir kız", "Bayıldım güzelliğine" yorumları yapıldı.