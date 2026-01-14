Sibel Can'ın çıplak pozları yeniden gündemde! "Ağaçta 2 gün bekledi"

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yıllar önce tatilde çekilen çıplak hali yeniden konuşuldu. Ayhan Kimsesizcan tarafından çekilen çıplak fotoğrafların nasıl çekildiğini gazeteci Suna Akyıldız anlattı.

Gazeteci Suna Akyıldız, çalıştığı 25 senede kendisini en çok etkileyen magazin olaylardan biri olarak Sibel Can'ın balkonda çekilen fotoğraflarını örnek verdi.

Suna Akyıldız; Ayhan Kimsesizcan'ın bir ağacın tepesinde iki gün bekleyerek Sibel Can'ı çırılçıplak yakaladığını aktardı.

Selen Görgüzel'in "Kurgu değil miydi? sözlerine 'Asla' şeklinde cevap veren Akyıldız 'Yakalanan bir şeydi, bir anlık Sibel Can balkona çıkıyor havlusunu asmak için ve içeri giriyor. O fotoğrafın çekimi bir haftadır" dedi.