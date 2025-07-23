MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir üniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştı

Son günlerde Sibel Can'ın çocukları gündemde! Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu.

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir üniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştı
Kubra Akalın

Sibel Can'ın kızından sonra küçük oğlu da gündeme geldi. Şarkıcı Sibel Can'ın 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen küçük oğlu Emir, üniversiteden mezun oldu.

İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nde eğitim alan Emir Aksüt'ü mezuniyet töreninde annesi Sibel Can, ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural yalnız bırakmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesinin konserinde ortaya çıktı! Dekolteli tarzı dikkat çekti Annesinin konserinde ortaya çıktı! Dekolteli tarzı dikkat çekti

Sibel Can ın küçük oğlu Emir üniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştı 1

Oğlunun diplomasını aldığı anları takipçileriyle paylaşan Sibel Can, Emir Aksüt'e "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diye seslendi.

Melisa Ural da kardeşiyle objektif karşısına geçtiği videoyu "Emir'im bitaneciğim. Seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaştı.

Sibel Can ın küçük oğlu Emir üniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştı 2

Ardından mezuniyet töreninden bir dizi fotoğraf yayınlayan Sibel Can'ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ablasını görenler çok şaşırdı! O da oyuncuymuş...Ablasını görenler çok şaşırdı! O da oyuncuymuş...
Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja tepki gösterdiSağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja tepki gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Orman yangınlarıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı!

Orman yangınlarıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı!

Bungalov skandalında yeni detaylar! Telefon katırlarına yansıdı

Bungalov skandalında yeni detaylar! Telefon katırlarına yansıdı

Yer İstanbul… Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı silahla vuruldu!

Yer İstanbul… Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı silahla vuruldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.