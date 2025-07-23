Sibel Can'ın küçük oğlu Emir üniversiten mezun oldu! Son halini annesi paylaştı

Sibel Can'ın kızından sonra küçük oğlu da gündeme geldi. Şarkıcı Sibel Can'ın 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen küçük oğlu Emir, üniversiteden mezun oldu.

İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nde eğitim alan Emir Aksüt'ü mezuniyet töreninde annesi Sibel Can, ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural yalnız bırakmadı.

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Oğlunun diplomasını aldığı anları takipçileriyle paylaşan Sibel Can, Emir Aksüt'e "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diye seslendi.

Melisa Ural da kardeşiyle objektif karşısına geçtiği videoyu "Emir'im bitaneciğim. Seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaştı.

Ardından mezuniyet töreninden bir dizi fotoğraf yayınlayan Sibel Can'ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.