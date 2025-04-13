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Sibel Can kazandığı ilk parayla apartman almış! İbrahim Selim'in ağzı açık kaldı: "Emlak konusunda hızlısınız"

İbrahim Selim'in konuğu olan Sibel Can açıklamalarıyla dikkat çekti. Sibel Can'ın "Kazandığın ilk parayla ne aldın?" sorusuna yanıtı İbrahim Selim'i şaşırttı. O anlar gündem oldu.

Sibel Can kazandığı ilk parayla apartman almış! İbrahim Selim'in ağzı açık kaldı: "Emlak konusunda hızlısınız"
Kubra Akalın

İbrahim Selim'in Youtube programına konuk olan Sibel Can açıklamalarıyla dikkat çekti. Son dönemde tarzı çok eleştirilen Sibel Can Miami sevgisini programda şöyle anlattı:

"Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. Hayal ediyordum gitmeyi. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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"EMLAK KONUSUNDA HIZLISINIZ"

Sibel Can Miami yatırımının dışında Selim'in "Kazandığın ilk parayla ne aldın?" sorusuna da yanıt verdi.

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Sibel Can'ın "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında; 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı" yanıtı İbrahim Selim'i şoke etti. Bir süre şarkıcıya bakakalan Selim "Allah artırsın" dedi.

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Sibel Can ise "O zaman tabii o zaman oluyordu, Karagümrük'te ucuzdu o zaman evler" diyerek güldü.

İbrahim Selim bu açıklamaların üzerine "Emlak konusunda hızlısınız" diyerek kendini tutamadı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can İbrahim Selim
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