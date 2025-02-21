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  4. Sibel Can saçlarını sarıya boyatmıştı! Kimse beğenmeyince yine imaj tazeledi

Sibel Can saçlarını sarıya boyatmıştı! Kimse beğenmeyince yine imaj tazeledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 10:25
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Son dönemde sahne kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Sibel Can imaj değişikliğine gitmiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı. Ünlü ismin bu hali beğenilmeyince Sibel Can hemen yine imaj tazeledi.

Sibel Can saçlarını sarıya boyatmıştı! Kimse beğenmeyince yine imaj tazeledi

Son günlerde sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can yeni albümü için imaj tazelemiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı.

Sibel Can'ın yeni imajı pek beğenilmemiş ve sosyal medyada 'olmamış', 'eski haline dön' gibi yorumlar yapılmıştı.

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ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Şimdilerde çocukları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile tatil yapmak için Londra'ya giden Sibel Can yine imaj değiştirdi. Londra'dan fotoğraf paylaşan ünlü ismin saçlarını eski haline çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

SİBELLLL

Sibel Can'a sosyal medyada; 'her hali çok güzel', 'biz böyle alıştık', 'bu saç rengin efsane' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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