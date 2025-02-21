Sibel Can saçlarını sarıya boyatmıştı! Kimse beğenmeyince yine imaj tazeledi

Son günlerde sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can yeni albümü için imaj tazelemiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı.

Sibel Can'ın yeni imajı pek beğenilmemiş ve sosyal medyada 'olmamış', 'eski haline dön' gibi yorumlar yapılmıştı.

ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Şimdilerde çocukları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile tatil yapmak için Londra'ya giden Sibel Can yine imaj değiştirdi. Londra'dan fotoğraf paylaşan ünlü ismin saçlarını eski haline çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sibel Can'a sosyal medyada; 'her hali çok güzel', 'biz böyle alıştık', 'bu saç rengin efsane' gibi yorumlar yapıldı.