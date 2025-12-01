MAGAZİN

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün aşkına Mustafa Sarıgül'den onay çıktı!

Sibel Can bir süredir kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül ile birlikte. İddialara göre bu aşka Mustafa Sarıgül'den de onay çıktı. Evlilik konusunda da yeni bilgi geldi.

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Emir Sarıgül uzun süredir Sibel Can ile aşk yaşıyor. Hatta ikilinin zaman zaman gizli saklı evlendikleri de konuşuluyor.

Evlilik iddiaları son olarak yalanlanmıştı. ‘Bu aşkta kim evlenmek istiyor, kim kaçıyor?’ sorusuna ise Yeniçağ'daki yazısında Müge Dağıstanlı yanıt verdi.

Gazeteci "Evliliği istemeyen, böyle çok daha mutlu olduğunu söyleyen kişi Sibel Can’mış. Emir Sarıgül de bu karara saygı gösteriyormuş" dedi.

"MUSTAFA KOÇ'UN EŞİNDEN ONAY ALIYOR"

Müge Dağıstanlı yazısının devamında ise şunları yazdı:

"Bu arada CHP Erzincan milletvekili babası Mustafa Sarıgül’ün bir dönem bu ilişkiye karşı olduğu magazin kulislerinde çok konuşuluyordu. Şimdiki durum şöyleymiş: Mustafa Sarıgül de ilişkiye onay vermiş. Bu arada Sibel Can’ın her konuda danıştığı, akıl aldığı kişinin merhum Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç olduğunu da belirtelim."

