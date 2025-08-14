MAGAZİN

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün romantik buluşması! Keyifler yerinde

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sibel Can yine adından söz ettirdi. Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, geçtiğimiz akşam İstanbul’da lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.

Şarkıcı Sibel Can ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, uzun süredir aşk yaşıyor. Çift, Fransa Rivierası tatili dönüşünde Nice Havaalanı’nda objektiflere yansımıştı.

Uzun süredir aşk yaşadıkları bilinen ancak nadiren birlikte objektiflere yakalanan şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Sibel Can ve Emir Sarıgül son olarak yemek yerken hayranlarının kameralarına yakalandı. Çiftin romantik yemeği ve keyifli anları dikkat çekti.

Sibel Can, Emir Sarıgül ile olan ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt vermekten kaçınıyor. Çiftin sessiz sedasız evlendiği iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak taraflar bu iddiaları yalanladı.

Emir Sarıgül, 2019 yılında eşi Fatoş Altınbaş'tan boşandı. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Emir Sarıgül, Sibel Can'dan önce Buket Aydın ile aşk yaşıyordu.

Sibel Can
