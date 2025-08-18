MAGAZİN

Sibel Kekilli'nin "Türkiye’ye dönmek istiyorum" dediği iddia edildi! Hemen paylaşıp yapıp...

“Duvara Karşı” ve “Game of Thrones” gibi yapımlarla tanınan Sibel Kekilli, Türkiye’ye dönüş iddialarını yalanlayarak “Benim bilmediğim bir şey biliyorlar” dedi. Sibel Kekilli'nin son hali de sosyal medyada dikkat çekti.

Kubra Akalın

MYNET DETAY- Almanya’da yaşayan Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, hem Avrupa’da hem de dünya çapında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. “Duvara Karşı”, “Game of Thrones” ve “Karanlık Gece” gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, güçlü performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı kariyerine rağmen sosyal medyada zaman zaman olumsuz yorumlar alan Kekilli, bir süre önce Türk takipçilerinden gelen yoğun taciz mesajları nedeniyle Instagram hesabına Türkiye’den girişleri engelleme kararı almıştı.

SİBEL KEKİLLİ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR MU?

"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez" diyen Sibel Kekilli hesabını Türkiye'ye engelledikten bir süre sonra ise engeli kaldırmıştı.

Sibel Kekilli hakkında geçtiğimiz gün çıkan bir haberde "Tövbe ettim, artık Türkiye’ye dönmek istiyorum" dediği iddia edildi. Ancak Sibel Kekilli Türkiye'ye döneceğine dair çıkan haberlerle dalga geçti.

Sibel Kekilli paylaşımında "Görünüşe göre bu insanlar benim bilmediğim bir şeyi biliyor" açıklamasında bulundu.

