Sihirli Annem film oluyor! Setten ilk kareyi Gül Onat paylaştı

Kanal D'de ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem, beyazperdeye aktarılıyor. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de eski kadrodan isimler de var.

Filmde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler rol alacak.

Merakla beklenen filmden ilk set karesi geldi. Dizide Perihan Peri karakterini canlandıran Gül Onat, setten ilk kareyi paylaştı.

Film setinin ilk karesinde uzun zamandır Londra'da yaşayan İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner, Nevra Serezli ve Gül Onat yer aldı.