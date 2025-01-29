Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür büyüdü, 30 kilo verdi! Buğra Özmüldür'in son hali

2003 yılında Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Sihirli Annem, Peri Betüş’ün eşi Sadık ve çocukları Cem, Ceren ve Çilek’le büyülü dünyasını anlatıyordu. “Sihirli Annem” bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmasının yanı sıra, dizideki genç oyuncuları da hafızalarımıza kazındı. Bu oyunculardan biri de, Cem karakteriyle tanınan Buğra Özmüldür’dü.



Cem karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Buğra Özmüldür, uzun bir süredir ekranlard yoktu. Ancak son dönemde, Buğra Özmüldür’ün son hali büyük yankı uyandırdı.

30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, değişimiyle gündem oldu.

Özmüldür’ün son haline ayranları, "Çok değişmiş!", "Ekranlara geri dön!", "Bu haliyle çok yakışıklı olmuş!" gibi yorumlarda bulundu.