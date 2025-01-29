MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür büyüdü, 30 kilo verdi! Buğra Özmüldür'in son hali

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür büyüdü, 30 kilo verdi! Buğra Özmüldür'in son hali

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2025 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sihirli Annem' dizisinde Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür verdiği kilolarla gündeme geliyor. Ekranlardan uzak olan çocuk oyuncu büyüdü ve bir hayli kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Buğra Özmüldür'in son hali...

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür büyüdü, 30 kilo verdi! Buğra Özmüldür'in son hali

2003 yılında Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Sihirli Annem, Peri Betüş’ün eşi Sadık ve çocukları Cem, Ceren ve Çilek’le büyülü dünyasını anlatıyordu. “Sihirli Annem” bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmasının yanı sıra, dizideki genç oyuncuları da hafızalarımıza kazındı. Bu oyunculardan biri de, Cem karakteriyle tanınan Buğra Özmüldür’dü.

Ekran görüntüsü 2025-01-29 075635
Cem karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Buğra Özmüldür, uzun bir süredir ekranlard yoktu. Ancak son dönemde, Buğra Özmüldür’ün son hali büyük yankı uyandırdı.

Ekran görüntüsü 2025-01-29 075609

30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, değişimiyle gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-01-29 075558

Özmüldür’ün son haline ayranları, "Çok değişmiş!", "Ekranlara geri dön!", "Bu haliyle çok yakışıklı olmuş!" gibi yorumlarda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

İsteyen 4 gün çalışabilecek, 3 gün izin yapacak! Yeni dönem başlıyor

İsteyen 4 gün çalışabilecek, 3 gün izin yapacak! Yeni dönem başlıyor

Ortalık karışacak" diyerek ilan etti: Adaylığı hayırlı olsun!

Ortalık karışacak" diyerek ilan etti: Adaylığı hayırlı olsun!

Otomobil bir anda yanmaya başladı! Söndürüldükten sonra kahreden detay ortaya çıktı: Kim olduğu araştırılıyor

Otomobil bir anda yanmaya başladı! Söndürüldükten sonra kahreden detay ortaya çıktı: Kim olduğu araştırılıyor

Canlı yayında el hareketi çekti! RTÜK inceleme başlattı!

Canlı yayında el hareketi çekti! RTÜK inceleme başlattı!

Real Madrid'e bir Türk daha...

Real Madrid'e bir Türk daha...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.