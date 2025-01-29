Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor! 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor! 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor! 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
29.01.2025 09:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Aktüel broşürünün yeni sayısını bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 29 Ocak 2025 tarihli yeni sayısı yayınlandı. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 29 Ocak 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında temizlik setlerinden gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 599 TL!

3

Sizin için seçtiklerimiz

Temizliği kolay ve hızlı bir hale getirecek moplarda indirimler var! Buraya tıklayarak ürünleri bulabilirsiniz.

Çok satan Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti de indirimde! Avantajlı fiyatttan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gıda ürünlerinde indirimler var!

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar indirimde, burada.

Yumuşak içimi ile öne çıkan kahvelerde indirimler başladı. Buradan o ürünleri inceleyebilirsiniz.

Cilt bakımdan deterjana pek çok ürün burada

2

Sizin için kişisel bakım & hijyen kategorilerinde seçtiklerimiz

Sleepy, Confy gibi güvenle kullanabileceğiniz bebek bezlerinde indirimler burada devam ediyor.

Şampuan çeşitlerindeki kaçırılmayacak indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

En çok kullanılan deterjanlar burada indirimde!

İlginizi Çekebilir

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

 "Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

 TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

 "Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

 Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

 Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

 Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

Çeyiz hazırlığı yapanların "İyi ki aldım!" diyeceği ürünler listesi

Çeyiz hazırlığı yapanların "İyi ki aldım!" diyeceği ürünler listesi

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

LEGO Icons serisinin en özel seti! Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr günün fırsat ürünü

LEGO Icons serisinin en özel seti! Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr günün fırsat ürünü

Levis'ten Mavi'ye bu yılın en trend denim tasarımları

Levis'ten Mavi'ye bu yılın en trend denim tasarımları

Şıklıklarıyla Joy Awards gecesine damga vurdular! Hangi ünlü ne giydi?

Şıklıklarıyla Joy Awards gecesine damga vurdular! Hangi ünlü ne giydi?

Kışın sağlığınızı korumak için basit ama etkili 10 yöntem

Kışın sağlığınızı korumak için basit ama etkili 10 yöntem

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Özel klinikte 'sarı serum' faciası... Grip şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti: Ne kadar tehlikeli olduğunu içim yana yana öğrendim

Özel klinikte 'sarı serum' faciası... Grip şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti

Eğirdir Gölü eylem planı tamamlanıyor! Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı

Eğirdir Gölü eylem planı tamamlanıyor

Güneşli günler için son bir hafta! Türkiye'nin dört bir tarafı buz kesecek... İstanbul'a da kar geliyor

Güneşli günler için son bir hafta!

Facianın yaşandığı Bolu'da akılalmaz manzara: "Bu tarz otellerde aramayın"

Facianın yaşandığı Bolu'da akılalmaz manzara: "Bu tarz otellerde aramayın"

Fatih Portakal'a bir tepki de eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan: Kimsenin haddi değil

Portakal'a bir tepki de eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan: Kimsenin haddi değil

‘Yok artık’ dedirten beton reklamı! Naci Görür tepki gösterdi: Densizlik!

‘Yok artık’ dedirten beton reklamı! Naci Görür tepki gösterdi: Densizlik!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.