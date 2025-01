Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı günün fırsat ürünü oldu

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji kategorisinde indirimli fiyatlarıyla öne çıkan ürünler burada!

Sevdiğiniz filmleri, belgeselleri, oyunları ve anıları zahmetsizce dev ekranda seyretmenin keyfi bir başka, üstelik yanınızda sevdikleriniz de varsa... İste evde ister dışarda, istediğiniz her an taşınabilir, hafif ve kompakt bir projeksiyon cihazıyla film izlemenin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Bunun için gereken görüntü kalitesi yüksek kaliteli bir projeksiyon cihazı. "Hangi markayı, modeli tercih etmeliyim?" derseniz de piyasadaki pek çok model içinde en çok tercih edilenlerden biri olan Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı'na bir göz atmanızı öneririz. Üstelik cihaz, bugüne özel fırsat ürünü! İşte detaylar...

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Full HD (1080p) çözünürlük ve canlı görüntüler sunan Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı, hafif ve kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Taşınabilir özelliği sayesinde evde veya dış mekanlarda kullanıma uygun olan cihaz, Wi-Fi veya Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleri ile akıllı telefon ya da diğer cihazlarla kolaylıkla bağlantı kurabiliyor. Entegre hoparlör sistemiyle kullanıcıların deneyimlerini zenginleştirecek bir ses kalitesine sahip bu projeksiyon cihazı, genişletilmiş görüntü boyutu ile farklı alanlarda değişik boyutlarda yansıtma yapma imkanı sunar. Samsung Freestyle 2, film izlemek, oyun oynamak veya sunum yapmak gibi çeşitli amaçlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hediye orijinal powerbank ile geldiği için çok teşekkür ederim. Özellikleri çok iyi, perdeye ihtiyacı olmaması her ortama powerbank ile taşınması çok iyi ayrıca farklı açılarda olsa bile görüntüyü ayarlması çok başarılı. Küçük ve bayağı kompakt. Onun dışında 1080p görüntü kalitesi benim için yeterli diyenler için kaçırılmayacak bir ürün. Projöktör için 4k görüntü kalitesi olmaması bir olumsuzluk değil her gün evde sinema keyfi sağlıyor. Hopörlar beklediğimde de iyi genel olarak her konuda tavsiye ediyorum."

"Anker ve Samsung arasında kalmıştım, bir sürü yorum okudum ve bunu seçtim şu ana kadar 5 - 6 kez kullandık, gayet güzel bir ürün. Bormalde iyi bir özellik olan otomatik odaklama ve ekrana göre düzenleme bazen handikap yaratıyor; çocuklar önüne geçtikçe odaklamaya çalışıyor. Belki de sabitleme özelliği vardır, o kadar kurcalamadım. Yani alınır."

Bu içerik 29 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.