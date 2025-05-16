MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Simge Sağın'ın en zor vedası! Daha 45 yaşındaydı... Ablası Nilay Sağın'ı son yolculuğuna uğurluyor

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın henüz 45 yaşında olan ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor. Simge Sağın ve annesi cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı. Simge Sağın'ı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı.

"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı.

image (83)

Ünlü şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SİMGE 11

AYAKTA DURAMADI

Nilay Sağın için bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Simge Sağın ve annesi ayakta durmakta zorlandı.

simge 2

Ablasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Simge Sağın'ın gözyaşları sel oldu. Ünlü ismi bu zor gününde dostları da yalnız bırakmadı.

SİMGE 3

Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

12 simge

ANNESİNE SARILDI

Simge Sağın annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahliye edilmişti! Hastaneye yatırıldıTahliye edilmişti! Hastaneye yatırıldı
Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! Mirasını nasıl pay edecek?Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası! Mirasını nasıl pay edecek?

Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Atama kriterleri ve yaş sınırı değişti! Memur olmak isteyenler dikkat!

Atama kriterleri ve yaş sınırı değişti! Memur olmak isteyenler dikkat!

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

DEM Parti'nin 'Korucu' önerisine MSB'den yanıt

DEM Parti'nin 'Korucu' önerisine MSB'den yanıt

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Terör örgütünün iki talebine kapı kapandı

Terör örgütünün iki talebine kapı kapandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.