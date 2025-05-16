Simge Sağın'ın en zor vedası! Daha 45 yaşındaydı... Ablası Nilay Sağın'ı son yolculuğuna uğurluyor

"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı.

Ünlü şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AYAKTA DURAMADI

Nilay Sağın için bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Simge Sağın ve annesi ayakta durmakta zorlandı.

Ablasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Simge Sağın'ın gözyaşları sel oldu. Ünlü ismi bu zor gününde dostları da yalnız bırakmadı.

Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

ANNESİNE SARILDI

Simge Sağın annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.