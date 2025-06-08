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Sinan Akçıl'dan katıldığı programda ünlü şarkıcı Hadise'ye gönderme! "Üzerimden reklam yapıyor"

Tabi Tabi, Fark Atıyor, Yüzyılın Aşkı gibi şarkılarının yanında gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla sık sık gündem olan Sinan Akçıl'ın katıldığı programdaki yanıtları olay yarattı. Sorulan Hadise sorusunu yanıtlayan Akçıl, "Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz" dedi.

Sinan Akçıl'dan katıldığı programda ünlü şarkıcı Hadise'ye gönderme! "Üzerimden reklam yapıyor"
Begüm Özkaynak

Sinan Akçıl'da Ferit Ömeroğlu'nun programında fenomen olan Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal akımına katıldı. Verdiği tepkilerle sosyal medyayı karıştıran Akçıl'ın Hadise sorularına verdiği yanıt olay oldu.

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KENAN DOĞULU'YA GELDİĞİNDE DURDU

Buray, Mustafa Ceceli, Yusuf Güney, Mehmet Erdem, Halil Sezai, Berkay, Koray Candemir, Gökhan Özen, Tan Taşçı, Gökhan Türkmen, Edis Görgülü, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Mabel Matiz, Yalın, Murat Boz isimleri sayılırken koltukta uyku moduna geçti. Aralarında benden daha iyi bir müzisyen yok dedi. Kenan Doğulu'ya geldiğinde ise orada durdurdu.

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HADİSE'YE OLAY GÖNDERME! "BENİMLE REKLAM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Sinan Akçıl seçtiği zarfta çıkan, "Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa unutamamış demektir. Hadise'nin seni unutamadığını düşünüyor musun?" sorusuna, " Hayır reklam yaptığını düşünüyorum. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben unuttum her şeyi" dedi.

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"DANLA BİLİC VE MELEK MOSSO BENİ TAKİPTEN ÇIKMIŞ"

Sinan Akçıl sosyal medyada Danla Bilic ile Melek Mosso'nun kendisini durduk yere takipten çıktığını ve Danla Bilic'in beraber katıldıkları bir programı kaldırttığını söyledi.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANINDAN TEK BİR ŞEY İSTEYECEKSİNİZ, NE İSTERSİNİZ?" SORUSUNU YANITLADI

Canlı yayında Sinan Akçıl'a, "Sayın Cumhurbaşkanından tek bir şey isteyeceksiniz ve hallolacak. Ne istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Sinan Akçıl, kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanım; lütfen benim sizinle baş başa konuşabilme anlarına sahip olabilme şansımı, beni sizi çok sevdiğim için eleştiren şarkıcı-sanatçı arkadaşlarıma da yapın ki, onlar da benim sizi sevdiğim gibi sizi sevmeye 5 dakika içerisinde başlasın."

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