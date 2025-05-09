Sinan Akçıl imaj tazeledi! Yeni görüntüsü dile düştü

Şarkıları, konserleri ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl şimdi de bir marka iş birliği için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Sakallarını kesen Sinan Akçıl sadece bıyık bıraktı. Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yeni imajını sosyal medya üzerinden yayınlayan Akçıl bu haliyle Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterine benzetildiğini söyledi.

YORUM YAĞDI

Sinan Akçıl'a sosyal medyada; 'Eşref'in muadili', 'Sipariş ettiğim eve gelen', 'Eşref kabus' 'hiç olmamış', 'böyle olmamış' gibi yorumlar yapıldı.