Sinan Engin'in avukat kızı Elif evlilik yolunda ilk adımı attı! Bakın kiminle nişanlandı

Sinan Engin, 1997 yılında Ayşe Karasu ile hayatını birleştirmiş ve bu evliliklerinden kızları Elif dünyaya gelmişti. Şimdilerde başarılı bir avukat olan Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Merkezi Çorum’da bulunan Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile nişanlandı. Nişan töreni aile arasında gerçekleştirildi.

Müstakbel gelini ve oğlunun nişan yüzüklerini takan Ahmet Ahlatcı, nişan töreninde şu ifadeleri kullandı;

“Yüreğinde güzel duygular taşıyan, sevgiyi ve saygıyı bilen, iyi nitelikli, özgüvenli gençler, ancak huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ailede yetişebilir. Öz benliklerindeki iyilikleri, güzellikleri bu atmosferde zenginleştirebilir, güçlendirebilir. Elif’i yakından tanıdıktan sonra, oğlumla mutlu bir yuva kuracaklarına, en küçük bir tereddüdüm bile kalmadı”

ELİF ENGİN KİMDİR?

Ayşe-Sinan Engin çiftinin kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.