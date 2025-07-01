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Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Balayı için bakın nereyi seçtiler

Sinan Engin’in kızı Elif ile Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin geçtiğimiz hafta Çorum'da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, oğlu ve yeni gelini için kesenin ağzını açtı. Ünlü çift balayı için bakın nereyi seçti.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Balayı için bakın nereyi seçtiler
Öznur Yaslı İkier

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile geçtiğimiz hafta nikah masasına oturdu.

Genç çiftin düğünü, 21 Haziran Cumartesi günü Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Balayı için bakın nereyi seçtiler 1

KESENİN AĞZINI AÇTI

Türkiye’nin dört bir yanından seçkin davetlilerin katıldığı düğüne ünlü isimler akın etti. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, oğlu ve gelini için kesenin ağzını açtı.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Balayı için bakın nereyi seçtiler 2

Görkemli düğünün ardından yeni evli çift, soluğu İtalya'da aldı.

Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Balayı için bakın nereyi seçtiler 3

Çiftin balayı için tercihi, Sardinya Adası'nın lüks kenti Arzachena oldu. Gelin Elif Engin Ahlatcı, sosyal medya hesabından balayı pozlarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Engin
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