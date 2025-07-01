Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Balayı için bakın nereyi seçtiler

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile geçtiğimiz hafta nikah masasına oturdu.

Genç çiftin düğünü, 21 Haziran Cumartesi günü Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde görkemli bir şekilde gerçekleşti.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Türkiye’nin dört bir yanından seçkin davetlilerin katıldığı düğüne ünlü isimler akın etti. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, oğlu ve gelini için kesenin ağzını açtı.

Görkemli düğünün ardından yeni evli çift, soluğu İtalya'da aldı.

Çiftin balayı için tercihi, Sardinya Adası'nın lüks kenti Arzachena oldu. Gelin Elif Engin Ahlatcı, sosyal medya hesabından balayı pozlarını paylaştı.