Sinan Engin'in Uzak Şehir hayranlığı bitmiyor! Derbi eleştirisi

Sinan Engin; Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden memnun kalmayınca konuyu favori dizisine getirdi. Uzak Şehir hayranları olan Engin sözleriyle sosyal medya X'te konuşuldu.

Kubra Akalın

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in en sıkı takipçilerinden biri de Sinan Engin. Engin daha önce Beyaz TV'deki canlı yayında Uzak Şehir'deki Boran karakterine seslenmişti.

Komadan uyanınca Alya ve oğlu Deniz'i geri isteyen Boran'a Cihan ve Alya'nın arasından çekilmesi için seslenen Sinan Engin sosyal medyada gündeme gelmişti.

Sinan Engin; Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden mutsuz olunca konuyu yine Uzak Şehir'e getirdi.

Sinan Ergin açıklamasında "Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya! Dizi daha heyecanlı ya! Böyle derbi mi oluyor ya?” dedi.

Uzak Şehir fanları bu açıklamaları beğenerek sosyal medyada paylaştı.

Derbi Sinan Engin Uzak Şehir
