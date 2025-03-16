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Şinasi Yurtsever durumunun iyi olduğunu söylemiş... Yılmaz Erdoğan cenazede konuşmakta zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 07:08
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51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Yılmaz Erdoğan Şinasi Yurtsever'in İnci Taneleri'ne konuk olduğunda durumunun iyi olduğunu söylediğini ifade etti.

Şinasi Yurtsever durumunun iyi olduğunu söylemiş... Yılmaz Erdoğan cenazede konuşmakta zorlandı

Kardeş Payı dizisindeki Hilmi karakteri ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, henüz 51 yaşındayken mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 13 Mart tarihinde mide kanserinden hayatını kaybetmesiyle Türkiye'yi yasa boğan usta ismin cenazesine ünlüler akın etti.

51 yaşında hayatını kaybeden Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Son olarak İnci Taneleri'nde de konuk oyuncu olan Şinasi Yurtsever'e son görevini yapmak için Yılmaz Erdoğan da cenazedeydi.

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Yılmaz Erdoğan Şinasi Yurtsever'in cenazesinde konuşmakta zorlanırken "Son olarak bizde konuk olarak oynamıştı, o zaman iyi olduğunu durumunun kontrol altında olduğunu söylemişti. Çok genç çok ciddi bir kayıp çünkü... Herkes tarafından çok sevildi Şinasi. Çok erken bir kayıp" dedi.

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ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Yurtsever, 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.

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Oyuncu 1996 yılında Hemşerim adlı dizi ile kariyerine başladı. 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo adlı yapımda rol aldı. Sonrasında; Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza, Çalgı Çengi, Düğün Dernek projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü.

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Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferihan Kaya ile dünyaevine girdi. 13 Mart günü ise mide kanserinden İstanbul'da yaşamını yitirdi.

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Şinasi Yurtsever
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