MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı!

Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.03.2025 20:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşler Güçler, Kardeş Payı ve birçok kült projeyle tanıdığımız Şinasi Yurtsever'den acı haber geldi. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Şinasi Yurtsever'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Yurtsever'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı!

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

51 yaşındaki Yurtsever, 1997'de Küçük İbo dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol aldı. Yurtsever'in ölümünün ardından birçok ünlü isim, sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Ölüm nedeni... Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

"GÜZEL DOSTLUKLAR"

Uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever, son olarak 24 gün önce sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Bozkur ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Güzel Dostluklar" notu düşmüştü.

fgfddfg

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.

Mynet'in Sesi
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...
Usta isim Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!Usta isim Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
mide kanseri Şinasi Yurtsever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

UEFA'dan ilk açıklama geldi! O penaltı sonrası kural tamamen değişiyor

UEFA'dan ilk açıklama geldi! O penaltı sonrası kural tamamen değişiyor

Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Putin'den Kursk açıklaması "Ukrayna askerleri ya teslim olarak ya da ölerek çıkabilirler"

Putin'den Kursk açıklaması "Ukrayna askerleri ya teslim olarak ya da ölerek çıkabilirler"

Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.