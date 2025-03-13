Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı!

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

51 yaşındaki Yurtsever, 1997'de Küçük İbo dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol aldı. Yurtsever'in ölümünün ardından birçok ünlü isim, sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

"GÜZEL DOSTLUKLAR"

Uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever, son olarak 24 gün önce sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Bozkur ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Güzel Dostluklar" notu düşmüştü.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.