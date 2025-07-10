MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Kenan İmirzalıoğlu boşanacaklarını iddialarını jet hızında yalanlayan Sinem Kobal ezber bozdu ve uzun zaman sonra ilk kez bikinili pozlarını paylaşarak dikkat çekti. Fit görünümüyle adından söz ettiren Sinem Kobal'ın yaşı da merak edildi.

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi
Kubra Akalın

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal zaman zaman aşk paylaşımları da yapıyor. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında geçtiğimiz gün sosyal medyada boşanma iddiaları gündeme geldi.

Boşanma iddiaları sonrası uzun süredir ekrandan uzak olan Kobal hemen harekete geçti. Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı aşk paylaşımıyla dedikodulara son noktayı koydu.

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi 1

Sinem Kobal şu sıralar kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı. İki kızıyla ilgilendiği için uzun süredir projelerde yer almayan Kobal bir de ezber bozdu ve yıllar sonra bikinili poz verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu 'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

Oyuncu kızlarının Barbie bebekleriyle bir karesini paylaşıp altına “Deniz kızları diyarı” yazdı.

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi 2

Fit görünümüyle adından söz ettiren Sinem Kobal'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi 3

SİNEM KOBAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987'de İstanbul'da inşaat mühendisi bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin destekleriyle küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisi ve yeteneği belirginleşti. Henüz okula başlamadan önce, bale eğitimi almaya başladı ve bu alanda yeteneği fark edildi.

Henüz 13 yaşındayken Dormen Tiyatrosu'nda başladı. "Dadı" adlı dizideki performansıyla profesyonel bir boyuta geçiş yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Tek bir paylaşımdan.... Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Tek bir paylaşımdan....
File elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...File elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...

Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı!

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı!

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.