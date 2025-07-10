Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal zaman zaman aşk paylaşımları da yapıyor. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında geçtiğimiz gün sosyal medyada boşanma iddiaları gündeme geldi.

Boşanma iddiaları sonrası uzun süredir ekrandan uzak olan Kobal hemen harekete geçti. Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı aşk paylaşımıyla dedikodulara son noktayı koydu.

Sinem Kobal şu sıralar kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı. İki kızıyla ilgilendiği için uzun süredir projelerde yer almayan Kobal bir de ezber bozdu ve yıllar sonra bikinili poz verdi.

Oyuncu kızlarının Barbie bebekleriyle bir karesini paylaşıp altına “Deniz kızları diyarı” yazdı.



Fit görünümüyle adından söz ettiren Sinem Kobal'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

SİNEM KOBAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987'de İstanbul'da inşaat mühendisi bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin destekleriyle küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisi ve yeteneği belirginleşti. Henüz okula başlamadan önce, bale eğitimi almaya başladı ve bu alanda yeteneği fark edildi.

Henüz 13 yaşındayken Dormen Tiyatrosu'nda başladı. "Dadı" adlı dizideki performansıyla profesyonel bir boyuta geçiş yaptı.