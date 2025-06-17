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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşandı? İddialar sonrası peş peşe paylaşım

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun boşandığına dair sosyal medyada bazı hesaplar paylaşımda bulundu. İddiaların ardından Sinem Kobal’dan dedikoduları sonlandıracak paylaşımlar gecikmedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşandı? İddialar sonrası peş peşe paylaşım
Kubra Akalın

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çiftin zaman zaman aşk paylaşımları da yapıyor. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında geçtiğimiz gün sosyal medyada boşanma iddiaları geldi.

Lalin ve Leyla adında iki kızları olan çiftin boşandıklarına dair dedikodular hızla yayıldı.

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Ancak Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu.

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Instagram hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününü kutlayan Kobal, paylaşımında “İyi ki doğdun sevgilim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, günlerdir süren boşanma iddialarını da yalanlamış oldu.

"4. GÖRÜŞTE AŞK"

Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda şu sözlerle gündeme gelmişti:

“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”

Mynet'in Sesi
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Sinem Kobal
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