Sinem Kobal minik bikinisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Her Şeyin Başı Merkür projesiyle izleyicisinin karşısına çıkan Kobal, şimdilerde eşi ve kızlarıyla çıktığı tatil kareleriyle beğeni topluyor.

BEĞENİ YAĞDI

Yeşil minik bikinisiyle kumsalda pozlar veren Sinem Kobal bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Kobal'ın peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sinem Kobal'a; 'fiziği çok iyi', 'kim der iki çocuk annesi', 'maşallah', 'farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.