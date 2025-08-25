MAGAZİN

Sinem Kobal minik bikinisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Sinem Kobal son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı. Sinem Kobal minik bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Her Şeyin Başı Merkür projesiyle izleyicisinin karşısına çıkan Kobal, şimdilerde eşi ve kızlarıyla çıktığı tatil kareleriyle beğeni topluyor.

BEĞENİ YAĞDI

Yeşil minik bikinisiyle kumsalda pozlar veren Sinem Kobal bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Kobal'ın peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sinem Kobal'a; 'fiziği çok iyi', 'kim der iki çocuk annesi', 'maşallah', 'farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
