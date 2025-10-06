MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şırdancı Mehmet Songül Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek isteyince... Mimikleri dikkat çekti

İçerik devam ediyor

Eski partneri Uğur Arslan ile ekranlara geri dönen ünlü isim Songül Karlı sık sık gündeme geliyor. Son olarak şırdancıda görüntülenen Karlı'nın mimikleri sosyal medyada ti'ye alındı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı son dönemde yeniden göğüslerini küçülttüreceği haberleriyle anılıyordu. Bu konuda sessizliğini koruyan Karlı bu sefer de şırdancıda ortaya çıktı.

Eski partneri Uğur Arslan ile ekranlara geri dönen Songül Karlı, Şırdancı Mehmet'e gitti. Şırdancı Mehmet o anları "Efsane lezzetlerimizden olan Şırdan’ı bizzat elleriyle yedi" diyerek paylaştı.

Şırdancı Mehmet Songül Karlı ya elleriyle şırdan yedirmek isteyince... Mimikleri dikkat çekti 1

Şırdancı Mehmet'in Songül Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek istediği anlarda türkücünün mimikleri gözden kaçmadı. Bu durumdan pek de memnun olmayan türkücü duruma müdahale etti.

Şırdancı Mehmet Songül Karlı ya elleriyle şırdan yedirmek isteyince... Mimikleri dikkat çekti 2

Songül Karlı duruma müdahale ederek şırdanı kendi yemek istedi istemesine ama sosyal medyada mimikleri dalga konusu olmaktan da kurtulamadı.

Bir kısım takipçi de Karlı'nın yine yüzündeki değişime takıldı ve "Artık tanınmaz halde" yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı şoke etti! Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı şoke etti!
4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici! 4 katlı Boğaz manzaralı villası her detayıyla büyüleyici!

Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Şırdancı Mehmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.