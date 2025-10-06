Şırdancı Mehmet Songül Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek isteyince... Mimikleri dikkat çekti

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı son dönemde yeniden göğüslerini küçülttüreceği haberleriyle anılıyordu. Bu konuda sessizliğini koruyan Karlı bu sefer de şırdancıda ortaya çıktı.

Eski partneri Uğur Arslan ile ekranlara geri dönen Songül Karlı, Şırdancı Mehmet'e gitti. Şırdancı Mehmet o anları "Efsane lezzetlerimizden olan Şırdan’ı bizzat elleriyle yedi" diyerek paylaştı.

Şırdancı Mehmet'in Songül Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek istediği anlarda türkücünün mimikleri gözden kaçmadı. Bu durumdan pek de memnun olmayan türkücü duruma müdahale etti.

Songül Karlı duruma müdahale ederek şırdanı kendi yemek istedi istemesine ama sosyal medyada mimikleri dalga konusu olmaktan da kurtulamadı.

Bir kısım takipçi de Karlı'nın yine yüzündeki değişime takıldı ve "Artık tanınmaz halde" yorumlarında bulundu.