Sırra kadem basmıştı! Hilal Cebeci'nin son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla akıllarda yer edinen Hilal Cebeci'nin yıllar içerisindeki değişimi gündem oldu.

90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolandı.

2011 yılında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi rekorlarına da imza attı. Birçok TV şovu ve diziye de konuk olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıl açıkladığı hastalığının akabinde sektörden uzaklaştı.

Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti.

Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyayı salladı. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

YORUM YAĞDI

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.