Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle yıkıldı! Sezen Aksu saçlarını kazıttı... İşte son hali

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi yakın dostu Sezen Aksu'yu da yıktı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yakın oldukları bilinen Sezen Aksu'nun aldığı radikal karar gündeme geldi.

RENGİ DE DİKKAT ÇEKTİ

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Aksu bu kaybın ardından gözyaşlarına boğulmuş ve daha sonra da saçlarını kazıtmıştı.

İddialara göre saçlarını eline aldığı makine ile kestiği öğrenilen Sezen Aksu'nun hem saçlarının rengi hem de modeli görenleri şaşırttı.

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Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı. İşte Sezen Aksu'nun son hali...