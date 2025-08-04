Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile nişanlandığını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran ünlü çift evlendi. Damat gelini evinden bando takımı eşliğinde çıkardı.

Düğüne birçok ünlü isim katılırken; törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

"14 YILLIK ARKADAŞIZ"

Nikah sonrası magazin muhabirleriyle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde oynayan güzel isim gelinliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Sitare Akbaş'in sade seçimi büyük beğeni topladı.