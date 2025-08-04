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Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı

'Akasya Durağı'nın Zeyno’su olarak tanınan oyuncu Sitare Akbaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile evlendi. Sade bir gelinlik tercih eden Sitare Akbaş'ın güzelliğine beğeni yağdı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı
Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile nişanlandığını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı 1

Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran ünlü çift evlendi. Damat gelini evinden bando takımı eşliğinde çıkardı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı 2

Düğüne birçok ünlü isim katılırken; törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı 3

"14 YILLIK ARKADAŞIZ"

Nikah sonrası magazin muhabirleriyle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı 4

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde oynayan güzel isim gelinliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu evlendi! "14 yıllık arkadaşız" dedi, gelinliğine beğeni yağdı 5

Sitare Akbaş'in sade seçimi büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sitare Akbaş
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