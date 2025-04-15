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Sivasspor'a tepkiler sürüyor! Yasemin Özilhan da patladı: Mesaj vermek istiyorsanız...

Sivasspor'un Fenerbahçe maçına "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması tepki çekti. Ünlü kadın oyuncular da bu konuda sessiz kalmadı. Sivasspor'a bir dönem Doktorlar'da oynayan Yasemin Özilhan da tepki gösterdi.

Sivasspor'a tepkiler sürüyor! Yasemin Özilhan da patladı: Mesaj vermek istiyorsanız...
Kubra Akalın

Sivaspor- Fenerbahçe maçında futboldan çok erkek futbolcuların taşıdığı pankart konuşuldu. Sivasspor sahaya "normal olan normal doğum" pankartıyla çıkınca tepki çekti.

Erkeklerin kadın bedeni üzerinden ahkam kesmesine tepki gösteren kadınlar sosyal medyada Sivasspor'a eleştiri yağdırdı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise maça ilişkin sorulan soruya yanıt vererek, "Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.

Sosyal medyada konuya dair tepkiler sürerken son dönemde ekrandan uzak olan Yasemin Özilhan da patladı.

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Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren iki çocuk annesi Yasemin Özilhan şu sözlerle tepki gösterdi:

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"Mesaj vermek istiyorsanız, doğum biçimine değil, yaşam mücadelesine bakın. Kadınlar nasıl doğuracaklarını değil, nasıl hayatta kalacaklarını düşünüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Yasemin Özilhan
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