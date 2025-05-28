Siyah Kalp'in yıldızı İlker Aksum kızı Lila'nın yüzünü ilk kez gösterdi! ''Babasının kopyası''

‘Yabancı Damat' dizisinde hayat verdiği Ruşen karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde rol alan İlker Aksum, Şubat ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.
Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aksum, kızı Lila’nın doğumunun birinci ayını da özel karelerle kutlayıp "Lila’mızın 1’inci ayı" notunu düşmüştü.
Ünlü isim böylelikle kızının yüzünü ilk kez gösterdi. İlker Aksum'un paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyada; 'babasının kopyası', 'tıpkı babası', 'aynı babası', 'babasının klonu gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.
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