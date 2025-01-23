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  4. 23 Ocak (bu akşam) Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yayın akışından kaldırıldı | Show TV yayın akışı

23 Ocak (bu akşam) Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yayın akışından kaldırıldı | Show TV yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Siyah Kalp var mı yok mu? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Siyah Kalp bu akşam yayın akışından kaldırdı. Siyah Kalp yeni bölüm ekrana gelmeyince seyirciler "Siyah Kalp neden yok?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

23 Ocak (bu akşam) Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yayın akışından kaldırıldı | Show TV yayın akışı

Siyah Kalp neden yok? sorusu, Show TV izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Siyah Kalp dizisinin 18. yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde.

SİYAH KALP NEDEN YOK?

Bolu Kartalkaya Otel yangınında hayatını kaybeden 79 vatandaşımız için 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Bu nedenle, Salı ve Çarşamba günü birçok dizi tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken, Siyah Kalp’in yeni bölümünün akıbeti de izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

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Peki, Siyah Kalp 18. yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi? Show TV yayın akışına göre, dizinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü ekrana getirilecek.

SİYAH KALP NE ZAMAN?

Siyah Kalp'in yeni bölümü 30 Ocak Perşembe günü, haftaya ekranlarda olacak.

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı!

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 OCAK
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (Tekrar)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha

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