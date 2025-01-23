23 Ocak (bu akşam) Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yayın akışından kaldırıldı | Show TV yayın akışı

Siyah Kalp neden yok? sorusu, Show TV izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Siyah Kalp dizisinin 18. yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde.

SİYAH KALP NEDEN YOK?

Bolu Kartalkaya Otel yangınında hayatını kaybeden 79 vatandaşımız için 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Bu nedenle, Salı ve Çarşamba günü birçok dizi tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken, Siyah Kalp’in yeni bölümünün akıbeti de izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

Peki, Siyah Kalp 18. yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi? Show TV yayın akışına göre, dizinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü ekrana getirilecek.

SİYAH KALP NE ZAMAN?

Siyah Kalp'in yeni bölümü 30 Ocak Perşembe günü, haftaya ekranlarda olacak.

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 OCAK

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp (Tekrar)

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha