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Sofia Vergara mayosunu giyip koltuğa uzandı! Yine adından söz ettirdi

Modern Family'deki rolüyle hafızalara kazınan Sofia Vergara yıllara meydan okuyor. Siyah mayosuyla koltuğa sere serpe uzanan Sofia Vergara yine adından söz ettirdi.

Sofia Vergara mayosunu giyip koltuğa uzandı! Yine adından söz ettirdi
Kubra Akalın

Sofia Vergara, Instagram hesabında paylaştığı bir dizi fotoğrafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

52 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Cannes’da yakışıklı ve gizemli bir erkekle görüntülenmişti. Vergara, kahverengi bir mayo içinde koltukta verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Koyu kahverengi tek parça mayo ile poz veren Vergara fit bacaklarını sergiledi.

Takı seçiminde gösterişten kaçınmayan Vergara, parlak takılarla görünümünü tamamladı ve kahverengi ışıltılı saçlarını doğal haliyle omuzlarına bıraktı.

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Bu karelere Sofia, “Yaz neredeyse geldi!!” notunu düştü.

Güzel oyuncu bu fit görünümü neye borçlu olduğunu söyle yazmıştı:

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"Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum."

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Sofía Vergara
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