'Soğuk Odalar' performansı ile O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Rana Nur Sancak son haliyle gündemde

Şimdilerde yeniden başlaması için adeta gün saydığımız O Ses Türkiye yarışmacılarının son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de 'Soğuk Odalar' performansı ile damga vuran Rana Nur Sancak oldu.

2017 yılında yayınlanan ve jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasında tarzı, sesi ve tavırları ile dikkat çeken Rana Nur Sancak 'Soğuk Odalar' şarkısını seslendirmiş ve üç jüriyi de döndürmeyi başarmıştı.

Rana Nur Sancak, Murat Boz'un takımında yer almış daha sonra Yıldız Tilbe ile finale kadar yükselmişti. Yarışmanın ardından uzun süre görünmeyen Rana Nur Sancak şimdilerde konserlerine devam ediyor.

Yarışmaya katıldığı dönemde 32 yaşında olan Rana Nur Sancak Bandırma'da yaşıyordu. Sahne çalışmaları yaparak hayatını devam ettiren Rana Nur 15 yaşında mesleğe başladığını açıklamıştı.

Ailesinin müzisyen olduğu bilinen Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye'ye katılmasının

nedenini 'Kendimi kanıtlamak istiyorum' olarak açıklamıştı.

Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu yarışmada Rana Nur Sancak; Hadise, Murat Boz ve Yıldız Tilbe'yi döndürmeyi başarmıştı.

YORUM YAĞDI

Rana Nur Sancak'ın son haline sosyal medyada; 'çok güzel', 'hala çok alımlı', 'değişmiş', 'tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.