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Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk etmişti! 'Yıkılıyo Ayça' uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündemde

Bir döneme "Yıkılıyo" adlı parçasıyla ve keman çalışıyla damga vuran Ayça Tekindor kariyerinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin son görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u terk etmişti! 'Yıkılıyo Ayça' uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane pop sanatçıları arasında yer alan ünlü şarkıcı Ayça, Okan Bayülgen’in sunduğu Zaga programında tanınmış ve “Yıkılıyo” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı.

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O dönem geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayça Tekindor şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakmış ve İstanbul'u terk etmişti. Yıllardır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Ayça Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Bodrum'a yerleşen ünlü şarkıcı mesleğini bırakma nedenini de anlattı. Ayça; 'Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok.' ifadelerini kullandı.

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"YILLAR SONRA DÖNDÜK"

Bodrum'a yerleşme kararıyla da ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" dedi.

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Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu. Ayça Tekindor'a; 'hâlâ çok güzel', 'resmen yaşlanmamış', 'yıllar ona yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Bodrum
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