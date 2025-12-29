MAGAZİN

Somer Sivrioğlu, genç sevgilisine evlilik teklif etti! Didem Belen kimdir?

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden gündemde. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Somer Şef; geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı Didem Belen'e evlilik teklifi etti. Didem Belen'in kim olduğu merak edildi.

Somer Sivrioğlu, genç sevgilisine evlilik teklif etti! Didem Belen kimdir?

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve tanınan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Somer Sivrioğlu, son olarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e yaptığı evlilik teklifiyle gündeme bomba gibi düştü.

2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile yollarını ayıran Sivrioğlu, boşanmanın ardından bir süre Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamış, ardından da Ayşe Özyılmazel ile adı anılmıştı. Ancak bu ilişkilerin hiçbiri uzun soluklu olmamıştı. Tilbe Uslu'dan ayrıldıktan kısa süre sonra Didem Belen ile birliktelik yaşamaya başlayan Somer Şef bu sefer hızlı çıktı.

Somer Sivrioğlu, genç sevgilisine evlilik teklif etti! Didem Belen kimdir? 1

Kendisinden 21 yaş küçük Didem Belen ile aşk yaşayan Somer şef, Didem Belen'e evlilik teklifi etti.

Somer Sivrioğlu, genç sevgilisine evlilik teklif etti! Didem Belen kimdir? 2

Didem Belen'i romantik bir kar tatiline çıkaran Somer şef, burada genç aşkından 'evet' yanıtını aldı. Somer Şef kar pisti düzenleme aracının yanında oldukları anları çekerek "Düğün aracı olarak da bunu ayarladım" diyerek espri yaptı.

Somer Sivrioğlu, genç sevgilisine evlilik teklif etti! Didem Belen kimdir? 3

Sosyal medyada ise tebrik mesajları kadar yaş farkına eleştirel yorumlar da vardı.

Somer Sivrioğlu, genç sevgilisine evlilik teklif etti! Didem Belen kimdir? 4

DİDEM BELEN KİMDİR?

Somer Şef'in sevgilisi Didem Belen 33 taşında. Talya Didem Belen, pazarlama alanında profesyonel olarak çalışıyor.

