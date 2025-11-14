MAGAZİN

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kim? Somer Şef ve genç aşkı el ele yakalandılar

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu son zamanlarda gündeme özel yaşantısıyla gelmeye başladı. Kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile kısa süre önce ayrılan Somer Şef hemen kendine yeni bir genç sevgili buldu.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu boşandıktan sonra yaşaldığı ilişkilerle gündemden düşmüyor. Somer Şef özellikle kendisinden yaşça küçük kadınlarla beraber olmasıyla adından söz ettiriyor.

Somer Sivrioğlu nun sevgilisi kim? Somer Şef ve genç aşkı el ele yakalandılar 1

Somer Sivrioğlu 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmıştı. Somer Şef, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ardından adı Ayşe Özyılmazel'le anılmış, o ilişkinin de kısa sürmesinin ardından bir süre kabuğuna çekilen Somer Şef, daha sonra kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SOMER ŞEF'İN YENİ SEVGİLİSİ
Tilbe Uslu ile yatakta ayak pozuyla uzun süre konuşulan Somer Şef bu aşkına da veda etti. Ayrılıktan kısa süre sonra ise Somer Sivrioğlu yine kendisinden genç bir kadınla el ele görüntülendi.

Somer Sivrioğlu nun sevgilisi kim? Somer Şef ve genç aşkı el ele yakalandılar 2

54 yaşındaki Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisi ise Talya Didem Belen. 2. sayfa'da yer alan habere göre Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yemekte tanıştı.

