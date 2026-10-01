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Tablet Reis de gözaltında! Onurcan Güzel'in son hali şaşırttı

Aile yapısına aykırı içerik üreten fenomenlere yapılan operasyonda Tablet Reis olarak tanınan Onurcan Güzel de gözaltına alındı. Onurcan Güzel peş peşe yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyordu. Son hali de ortaya çıktı.

Tablet Reis de gözaltında! Onurcan Güzel'in son hali şaşırttı

İstanbul'da sosyal medya platformlarında aile yapısına aykırı içerik ürettikleri belirlenen10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Tablet Reis de gözaltında! Onurcan Güzel in son hali şaşırttı 1

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"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile "Müstehcenlik" suçlamalarıyla gözaltına alınan isimler arasında Tablet Reis olarak tanınan Onurcan Güzel de var.

Tablet Reis de gözaltında! Onurcan Güzel in son hali şaşırttı 2

2013 yılında kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla viral olan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel'in son hali merak edildi.
Tablet Reis de gözaltında! Onurcan Güzel in son hali şaşırttı 3

Tablet Reis olarak tanınan fenomen yüzünün tamamen değişeceği bir estetik ameliyata gireceğini açıklamıştı. Peş peşe ameliyatlar geçiren Onurcan Güzel'in son paylaşımlarındaki değişimi dikkat çekti.

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Tablet reis
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