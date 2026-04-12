SON DAKİKA... Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri baskın düzenledi.

Burak Doğan'ın haberine göre; Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

FENOMENLER GÖZALTINDA



Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.

Oyncu İlker İnanoğlu ve Şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi.

İŞTE İSİMLERİN TAMAMI:

Samet DEMİROK

Özlem PARLU

Oğuz SARIPINAR

Elif KARAARSLAN

Ali Yaşar KOZ

Cansel AYANOĞLU,

Aleyna BOZOK

Büşranur ÇAKIR

Özgür GÖKÇE

Fikret AYDOĞDU

Lena Ahsen ALKAN

İrem ŞİŞMAN

Mustafa Eyüp ÇELİK

Mustafa AKSAKALLI

Cem MİRAP

Gizem Melisa ALAGÖZ

Deniz Metin YÜKSEL