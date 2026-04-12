SON DAKİKA... Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi gözaltında

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri baskın düzenledi.

Burak Doğan'ın haberine göre; Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

FENOMENLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.

Oyncu İlker İnanoğlu ve Şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi.

İŞTE İSİMLERİN TAMAMI:

Samet DEMİROK
Özlem PARLU
Oğuz SARIPINAR
Elif KARAARSLAN
Ali Yaşar KOZ
Cansel AYANOĞLU,
Aleyna BOZOK
Büşranur ÇAKIR
Özgür GÖKÇE
Fikret AYDOĞDU
Lena Ahsen ALKAN
İrem ŞİŞMAN
Mustafa Eyüp ÇELİK
Mustafa AKSAKALLI
Cem MİRAP
Gizem Melisa ALAGÖZ
Deniz Metin YÜKSEL

