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Son dakika: Volkan Konak'a öfke kusmuştu! Diyanet'ten müftü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Volkan Konak'la ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika: KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ani vefatı Türkiye’yi yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun yaptığı 'Sahnede gebermiş' şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

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DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, harekete geçti. Yapılan açıklamada "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Volkan Konak Diyanet İşleri Başkanlığı müftülük
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