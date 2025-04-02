Son dakika: Volkan Konak'a öfke kusmuştu! Diyanet'ten müftü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma

Son dakika: KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ani vefatı Türkiye’yi yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun yaptığı 'Sahnede gebermiş' şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, harekete geçti. Yapılan açıklamada "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" denildi.