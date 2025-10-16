Son dakika: 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

“Yabancı Damat”ta Memik Dede rolüyle izleyici karşısına çıkan Arif Erkin Güzelbeyoğlu Eylül'de 90'ıncı yaş gününü kutlamıştı. Son haliyle gündeme gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi.

OĞLU ACI HABERİ DUYURDU

“Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan usta oyuncu Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Usta oyuncu Güzelbeyoğlu'nun bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sedef Tulumdaş da sosyal medyada "Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım" açıklamasında bulundu.