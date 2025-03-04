Son sahnesini de çekti! Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik veda

Üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Olaylı sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin dünyasını kuran ve 91 bölüm çeken Ketche lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç ekibe veda etti.

Ünlü yönetmen yayınladığı veda mesajında “2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti’ne 91.bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV’ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)” ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yönetmen koltuğuna “Yeditepe İstanbul”, “Ihlamurlar Altında” ve “Dila Hanım” gibi unutulmaz dizilere imza atan Aydın Bulut oturdu.