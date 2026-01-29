MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Songül Öden'in kızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2 yaşına giren kızı Sone Larin'in doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygu yüklü paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu "Zaman sen geldiğinden beri başka akıyor" ifadelerini kullandı.

Songül Öden'in kızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Songül Öden, kısa süre sonra anne olacağı müjdesini paylaşmıştı.

27 Ocak'ta ilk kez anne olma mutluluğunu yaşayan Öden, eşiyle birlikte kızları Sone Larin'i kucaklarına almıştı.

Songül Öden in kızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdı 1

Ünlü oyuncu, 2 yaşına giren kızı Sone Larin'in doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Songül Öden in kızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdı 2

Kızıyla birlikte yer aldığı kareye şu notu düştü; "Bugün iki yaşındasın kadife kızım; ayakların biraz daha yere basıyor ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak... Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten... Dünyadaki bütün iyilikler ve güzellikler etrafında olsun. Bize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için..."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilçam yıldızı borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: 'Hakkınızı helal edin'Yeşilçam yıldızı borç batağında! Çığlık çığlığa yardım istedi: 'Hakkınızı helal edin'
Fenomen dizide istenmemişti! Sokakta pankart açıp seslendiFenomen dizide istenmemişti! Sokakta pankart açıp seslendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Songül Öden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.