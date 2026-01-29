Songül Öden'in kızı Larin 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine beğeni yağdı

2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Songül Öden, kısa süre sonra anne olacağı müjdesini paylaşmıştı.

27 Ocak'ta ilk kez anne olma mutluluğunu yaşayan Öden, eşiyle birlikte kızları Sone Larin'i kucaklarına almıştı.

Ünlü oyuncu, 2 yaşına giren kızı Sone Larin'in doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Kızıyla birlikte yer aldığı kareye şu notu düştü; "Bugün iki yaşındasın kadife kızım; ayakların biraz daha yere basıyor ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak... Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten... Dünyadaki bütün iyilikler ve güzellikler etrafında olsun. Bize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için..."