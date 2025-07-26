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Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı! Milyonlarca takipçisi vardı

Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Melek Azad, “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Şanlıurfa’da gözaltına alındı. JASAT ekiplerince evinde yakalanan Azad, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Fidan

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü fenomen Melek Azad tutuklandı. Gerçek adı Fatma Demir olan Melek Azad hakkında “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı! Milyonlarca takipçisi vardı 1

DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNE UYMADI, JASAT EKİPLERİNCE EVİNDE YAKALANDI

Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı! Milyonlarca takipçisi vardı 2

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre, denetimli serbestlik ile salıverilen Azad hakkında, denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için yakalama kararı çıkartıldı. Sosyal medya fenomeni, JASAT ekiplerince evinde yakalandı.

Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı! Milyonlarca takipçisi vardı 3

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Melek Azad, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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