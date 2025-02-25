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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu!

25.02.2025 17:35
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmasının ardından "ev hapsi" kararıyla serbest bırakılan Merve Taşkın hakkında "zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Merve Taşkın hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine ihbar yapıldığı belirtildi.

İddianamede, sosyal medya hesabında yapılan incelemede, Taşkın'ın kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı ve Türkiye'de yasaklanan bir sitede ürettiği pornografik içerikleri para karşılığında sattığı kaydedildi.

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Taşkın, iddianamede yer alan ifadesinde, sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 Şubat'la ilgili paylaşımı etkileşim gerçekleştirmek amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettiğini düşünmediğini söyledi.

Sosyal medya platformu X'teki bir hesaptan paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu belirten Taşkın, fotoğrafları o dönem konuştuğu kişilere gönderdiğini, bunları paylaşan kişileri ve paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını dile getirdi.

Kendisine ait görüntülerin özel olarak gönderdiği mesajlar olduğunu ancak kime gönderdiğini hatırlamadığı ifade eden Taşkın, suçlamaları kabul etmedi.

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İddianamede, görüntüleri kendisinin paylaşmadığını belirtse de kolluk araştırma tutanağı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak "zincirleme şekilde müstehcenlik" suçunu işlediği kaydedildi.

Taşkın'ın üzerine atılı suçtan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Merve Taşkın hakkında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

(AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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