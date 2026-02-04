Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! 'İhanet' iddiaları gündemde! Muhammet Aydın sessizliğini bozdu

Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı.

2019'da ayrıldığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi.

Aydın ile evliliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur boşanma haberleriyle gündeme geldi.

İhanet gerekçesiyle boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın başka kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilen fotoğraflarını da mahkemeye sunduğu iddia edildi.

MUAMMET AYDIN: DAVAYI BEN AÇTIM

Tüm bunlarından ardından Muammet Aydın sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Aydın, kızları için hakkındaki haberlere cevap verdiğini belirtti.

Tuğçe Tayfur ile evlendiği günden beri dış etkenlere karşı neler çektiğini söyleyen Aydın, “Burada eşini kötüleyecek biri değilim. Ama davayı açan taraf benim. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

“Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır” diyen Muammet Aydın sözlerine, “Biz yapamadık, devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi” diye devam etti.